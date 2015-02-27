Сили АТО проводять передислокацію для оборони у разі наступу з боку Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Анатолій Стельмах на брифінгу.

Зокрема, Стельмаха запитали про готовність українських Збройних сил відбити атаку в разі нападу з напрямку окупованого Росією Криму.

"Наразі Збройні сили України та інші силові структури, які беруть участь в антитерористичній операції, перебувають в повній бойовій готовності. Ми передислоковуємо сили, в нас є достатньо техніки і артилерійських засобів, аби відбити напад ворога", - наголосив Стельмах.

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У цьому зв'язку він пояснив, що "ми обладнуємо лінію оборони, в нас визначені позиції і, незважаючи на відвід техніки, ми готові до будь-якого сценарію ворога".

У свою чергу заступник начальника Управління інформаційних технологій Міністерства оборони України полковник Сергій Галушко відзначив, що "навпроти кримського перешийку Збройними силами України створено відповідне угруповання військ". За його словами, склад цих військ є достатнім для адекватного реагування на ситуацію в залежності від того, як вона буде розвиватися.