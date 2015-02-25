МЗС Франції: Росію чекають нові санкції у разі атаки на Маріуполь

"Ми дали зрозуміти Росії: якщо сепаратисти будуть атакувати Маріуполь, ситуація, у тому числі в питанні санкцій, докорінно зміниться", – сказав Фабіус, передає радіо «Свобода».

За його словами, поки що "режим припинення вогню в основному дотримується".

Глава МЗС Франції також дав зрозуміти, що Франція не буде направляти в Україну своїх військових експертів, як це планує зробити Велика Британія.

Читайте такожКемерон: Санкції з Росії допоможе зняти тільки диво"Британці, які не є частиною дискусій, налаштовані надзвичайно жорстко. Ми теж тримаємося твердої лінії, але все ж виступаємо за деескалацію", – заявив Фабіус.

24 лютого міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що якщо сепаратисти нападуть на Маріуполь, це означатиме "нову ситуацію". Він наголосив також, що не бачить альтернативи для вирішення конфлікту на Донбасі, окрім переговорів.

24 лютого у Парижі міністри закордонних справ "нормандської четвірки" не змогли домовитися про спільну позицію щодо подій у Дебальцевому.

12 лютого лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовились про припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, однак ухвалені в Мінську домовленості про чергове припинення вогню постійно порушуються, в чому сторони конфлікту звинувачують одна одну.