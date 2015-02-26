Україна починає відведення важких озброєнь - Генштаб
Виконуючи домовленості, досягнуті в Мінську 12 лютого, сьогодні Україна починає відведення 100-міліметрових гармат від лінії розмежування.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
«Цей перший крок до відведення важкого озброєння, відбуватиметься виключно під моніторингом і верифікацією ОБСЄ», - йдеться у повідомленні.
У Генштабі також наголошують, що українська сторона вимагає повного припинення вогню і невідкладного виконання Мінських угод від усіх їх підписантів.
«У випадку спроб наступу графік відведення важкого озброєння буде скориговано. Українські війська перебувають у повній готовності для захисту країни», - додали у Генштабі.
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Як повідомляв УНІАН, підписаним 12 лютого в Мінську комплексом заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі, передбачене «відведення всіх важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» і тактичних ракетних комплексів «Точка» («Точка У»):
- Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;
- Для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення зв'язку з Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 р.