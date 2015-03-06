За ніч бойовики 14 разів обстріляли позиції сил АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник штабу АТО Анатолій Стельмах.

«Противник здійснює поодинокі обстріли по позиціям сил АТО. За ніч з 20.00 5 березня до 6 ранку 6 березня, терористи 14 разів вели вогонь по наших підрозділах. Вже тривалий час найбільша кількість обстрілів фіксується на донецькому напрямку. Тут, під мінометний та гранатометний вогонь, близько 20.00 потрапило селища Авдіївка та Піски, о 01.50 злочинці знову били по Авдіївці, о 03.10 – по Кам’янці і о 4.10 ранку – по Хіміку. На маріупольському напрямку о 21.45 і о 00.30 ворог майже годину зі стрілецької зброї і гранатометів, обстрілював селище Широкіне, а о 21.30 терористи безуспішно намагались штурмувати наші позиції. На Артемівському напрямку, о 20.05 по селищу Ленінське бив снайпер, а о 20.30 по селищу Шуми бандформування вело вогонь зі стрілецької зброї», - повідомив речник штабу АТО.

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Стельмах також наголосив, що незважаючи на намагання ворога обстрілами зірвати мирні домовленості, українські військові на провокації, не піддаються і зброю застосовують лише у випадках прямої загрози життю людей.