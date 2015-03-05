Українські військові відбили нічний штурм Широкиного

Протягом минулої доби бойовики з метою провокацій продовжували обстріли позицій українських військ. Бойовики 40 разів завдали вогневих ударів по силах антитерористичної операції та мирним населеним пунктам.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Донецький напрямок і надалі залишається найгарячішим. Тут під вогонь з різних видів зброї потрапили Авдіївка, Опитне, Піски", - йдеться у повідомленні.

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На Маріупольському напрямку з мінометів і БМП обстріляли селище Широкине. А близько опівночі українські віськові відбили штурм бойовиками цього населеного пункту.

"На Артемівському напрямку противник вів вогонь по Ленінську, Лозовому і Майорську. А о 12.03 ворог застосував реактивні системи залпового вогню і артилерію по південно-східній околиці селища Кодима, де немає сил АТО", - підкреслюють у штабі.

На Луганському напрямку обстрілів зазнали Щастя та Сокільники.

Загалом за добу ворог 17 разів застосовував артилерію, міномети і гранатомети, 23 рази стрілецьку зброю, двічі вогонь вівся з зенітних установок.