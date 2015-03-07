З полону терористів визволили п'ятьох бійців АТО
23:16, 07 березня 2015Війна
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Звільнені бійці 20-го батальйону і 28-ї бригади
REUTERS
З полону терористів звільнені п'ятеро українських військовослужбовців, повідомив радник міністра оборони України Василь Будик в Facebook.
Згідно з повідомленням Будика, з полону звільнено бійці 20-го батальйону і 28-ї бригади. Звільнення полонених пройшло по лінії координаційного відділу Міністерства оборони.
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Станом на 4 березня, в полоні бойовиків перебували 195 українських військовослужбовців.
Раніше повідомлялось, що бойовики самопроголошеної «ДНР» готують обмін полоненими з силами АТО, мова йде про групу з 10 осіб.
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