З полону терористів визволили п'ятьох бійців АТО

З полону терористів звільнені п'ятеро українських військовослужбовців, повідомив радник міністра оборони України Василь Будик в Facebook.

Згідно з повідомленням Будика, з полону звільнено бійці 20-го батальйону і 28-ї бригади. Звільнення полонених пройшло по лінії координаційного відділу Міністерства оборони.

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Станом на 4 березня, в полоні бойовиків перебували 195 українських військовослужбовців.

Раніше повідомлялось, що бойовики самопроголошеної «ДНР» готують обмін полоненими з силами АТО, мова йде про групу з 10 осіб.