Бойовики «ДНР» готові на обмін більше 10 полонених з силами АТО

Про це повідомила так звана «уповноважена з прав людини ДНР» Дарина Морозова, передають РИА Новости.

"Зараз процес обміну полоненими в стадії підготовки. На даний момент можу сказати, що обмін буде більше ніж 10 на 10 (осіб). Зараз важко сказати про якісь дати, все в стадії опрацювання", - повідомила вона.

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Нагадаємо, раніше українські військові під Донецьким аеропортом захопили в полон 7 бойовиків "Сходу". Серед них виявилися бойовики з числа місцевих жителів, російський ув'язнений і кадровий військовий РФ.