За ніч бойовики дюжину разів відкривали вогонь по українським військовим - штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Анатолій Стельмах на брифінгу.

"Ніч на 16 березня в зоні проведення антитерористичної операції характеризується зменшенням кількості збройних провокацій з боку бойовиків. З 20-ї години вечора і до 6-ї ранку вздовж усієї лінії розмежування противник 12 разів вів вогонь по підрозділах сил АТО переважно із стрілецької зброї", - зазначив Стельмах.

При цьому він розповів, що найбільша кількість інцидентів зафіксована на Донецькому напрямку. Зокрема, о 20.20 незаконні збройні формування вели вогонь з БМП по селищу Опитне, а о 20.40 бойовики завдали удару з 120-міліметрових мінометів по цьому ж населеному пункту. Також о 1.30 ночі із зенітної установки злочинці вели вогонь по спостережному пункту українських військовослужбовців неподалік Авдіївки.

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Протягом ночі на Маріупольському напрямку бойовики тричі застосували міномети, гранатомети та стрілецьку зброю в районі селища Широкине.

На Луганщині зафіксовано факт використання автоматичних гранатометів та стрілецької зброї близько 22.00 поблизу селища Сокільники.

"Загалом з 20.00 до опівночі бандформування 9 разів застосували зброю, ще 3 випадки порушення режиму припинення вогню зафіксовано з опівночі до 6-ї ранку", - сказав Стельмах.