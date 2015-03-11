Бойовики з мінометів обстріляли позиції сил АТО в районі Широкиного

Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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Також, за його даними, активність бойовиків зафіксована в районі Авдіївки, Тоненького, Сокільників, Пісок та низці інших населених пунктів.

"В районі населеного пункту Безіменне (Маріупольський напрямок) спостерігається зосередження артилерійської групи бойовиків, тут противник формує потужний артилерійський кулак. Зафіксовано 16 установок РСЗВ, 28 гармат ствольної артилерії (з них як мінімум 12 САУ - 122-мм 2С1 "Гвоздика" і 152-мм 2С3 "Акація")", - написав Дмитро Тимчук.

Він також зазначив, що через Дебальцеве на південь, в район Сніжного та Красного Луча, пройшло кілька колон автотранспорту і бронетехніки. У їх складі - 24 танки, 35 ББМ, близько 25 одиниць автотранспорту.

"У район Майорська противник перекинув бронегруппу. У її складі - 6 танків, 11 ББМ, за підтримки батареї протитанкової артилерії (шість 100-мм гармати МТ-12 "Рапіра"), - зазначив Дмитро Тимчук.