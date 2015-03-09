Бойовики всю ніч обстрілювали сили АТО з гранатометів, підвищилася активність безпілотників - штаб

Незважаючи на мирні домовленості, бойовики продовжують здійснювати збройні провокації проти сил АТО на Донбасі.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

"Протягом цієї ночі з 20.00 вечора до 6 ранку бойовики 16 разів завдали вогневих ударів по наших позиціях, використовуючи здебільшого міномети і гранатомети", - йдеться у повідомленні.

Основну бойову активність бойовики сконцентрували на Донецькому напрямку. Зокрема, за ніч найбільше постраждало селище Піски, по якому бойовики тричі завдавали ударів з мінометів і гранатометів. Крім того обстрілів зазнали Опитне, Красногорівка, Водяне.

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"Також цієї ночі російсько-терористичні війська застосовували артилерію. З 4.15 до 4.35 ворог двічі обстріляв місто Авдіївку з артилерійського озброєння. А о 3 годині ночі ворожі гармати били по Опитному", - зазначили у штабі.

На Артемівському напрямку селище Троїцьке двічі зазнало вогневих ударів із 120-міліметрових мінометів і зенітної установки противника.

На Луганському і Маріупольському напрямку бойовики кілька разів застосовували стрілецьку зброю. Залишається напружена ситуація поблизу села Широкине, обстріли якого не припиняються протягом останніх декількох тижнів.

Відзначається, що за минулу добу сили ППО зафіксували політ 9 ворожих літальних апаратів.