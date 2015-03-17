За добу бойовики 30 разів обстріляли українських військових
За добу бойовики 30 разів обстрілювали позиції сил Антитерористичної операції, використовуючи міномети, гранатомети, артилерію, танки та стрілецьку зброю.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Анатолій Стельмах сьогодні на брифінгу в Києві.
«Незважаючи на мирні домовленості російсько-терористичні угруповання продовжують обстріли позицій сил АТО у Донецькій і Луганських областях», - зазначив він.
Так, за словами Стельмаха, за минулу добу бойовики 30 разів порушили режим припинення вогню.
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«Найбільша активність злочинців і надалі спостерігається на Донецькому напрямку. Незаконні збройні формування в 7.50, 12.45, 17.30 зі 122 – міліметрової артилерії вели вогонь по Авдіївці. Крім того, тричі по цьому ж населеному пункту бандити били з танків, двічі з мінометів», - зауважив прес-офіцер.
Також, минулої доби зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів бандформування обстрілювали Піски та Опитне.
На Маріупольському напрямку злочинці 4 рази зі стрілецької зброї і мінометів били по селищу Широкине.
Загалом, за минулу добу противник 19 разів застосував міномети і гранатомети, тричі артилерію, 4 - танки, 7 разів стрілецьку зброю.