За добу бойовики 30 разів обстріляли українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Анатолій Стельмах сьогодні на брифінгу в Києві.

«Незважаючи на мирні домовленості російсько-терористичні угруповання продовжують обстріли позицій сил АТО у Донецькій і Луганських областях», - зазначив він.

Так, за словами Стельмаха, за минулу добу бойовики 30 разів порушили режим припинення вогню.

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«Найбільша активність злочинців і надалі спостерігається на Донецькому напрямку. Незаконні збройні формування в 7.50, 12.45, 17.30 зі 122 – міліметрової артилерії вели вогонь по Авдіївці. Крім того, тричі по цьому ж населеному пункту бандити били з танків, двічі з мінометів», - зауважив прес-офіцер.

Також, минулої доби зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів бандформування обстрілювали Піски та Опитне.

На Маріупольському напрямку злочинці 4 рази зі стрілецької зброї і мінометів били по селищу Широкине.

Загалом, за минулу добу противник 19 разів застосував міномети і гранатомети, тричі артилерію, 4 - танки, 7 разів стрілецьку зброю.