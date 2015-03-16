За добу не було жодного обстрілу з важкої зброї

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко.

"Вчора, 15 березня, фактів використання ворожої артилерії не зафіксовано", - сказав Лисенко.

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За його словами, місцями найбільшого напруження, де трапляються провокації бойовиків з використанням стрілецької зброї, гранатометів, бронетехніки та мінометів, є населені пункти на схід від Маріуполя, район Донецького аеропорту, Майорськ під Горлівкою, Сокільники неподалік Бахмутської траси.

Також бойовики двічі використали стрілецьку зброю і гранатомети безпосередньо по селищу Піски.

"Уже сьогодні, після опівночі, бойовики проявили активність в районі наших позицій поблизу Широкиного та Авдіївки", - зазначив Лисенко.