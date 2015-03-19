Бойовики вночі накривали вогнем з артилерії і мінометів позиції сил АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

В ніч з 18 на 19 березня, з 20:00 до 7 години ранку бойовики 17 разів відкривали вогонь по підрозділах сил АТО.

«Найбільша активність ворога на Донецькому напрямку. Тут о 20.15, в районі шахти Дутовка, бандформування обстріляли наш опорний пункт з 122 – міліметрових артилерійських систем та мінометів. О 20.35 з артилерії і мінометів противник завдав вогневих ударів по Авдіївці. Також бойовики використали стрілецьку зброю для здійснення збройних провокацій в районі селищ Піски та Опитне», - йдеться у повідомленні.

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На Артемівському напрямку зі стрілецької зброї бойовики двічі вели вогонь по Майорську та Ленінському. Поблизу Маріуполя, протягом ночі, обстрілів позицій сил АТО не було.

Загалом, з 20.00 до опівночі бойовики 13 разів вели вогонь, ще 4 випадки порушення режиму припинення вогню зафіксовано з опівночі до 6 ранку.