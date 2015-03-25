Порошенко: забезпечення армії новітнім озброєнням набуває системного характеру

Про це президент Петро Порошенко сказав в аеропорту "Бориспіль" на зустрічі першої партії американських військових броньованих автомобілів Humvee.

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"Для нас, коли ми твердо тримаємо курс на політико-дипломатичне врегулювання міждержавного конфлікту на Донбасі, але коли супротивник постійними порушеннями режиму припинення вогню спонукає нас до активізації наших зусиль, першочерговим питанням є зміцнення обороноздатності України. Сьогодні забезпечення української армії новітнім озброєнням, новітньою технікою набуває системного характеру", - підкреслив Петро Порошенко.

У той же час глава держави зазначив, що вітчизняний військово-промисловий комплекс практично з коліс зараз в 3 зміни працює над забезпеченням потреб Збройних сил.

"Однак наші ресурси поки обмежені, тому військово-технічна допомога, яку США надають Україні зараз разом з іншими країнами, дуже своєчасна і вкрай потрібна", - сказав президент.