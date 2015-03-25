Першу партію "Хаммерів" від США отримають українські десантники

Як передає кореспондент УНІАН, про це в міжнародному аеропорту «Бориспіль» повідомив президент України Петро Порошенко.

За словами президента, «сьогодні українські військові, відповідно до підписаних контрактів, отримають перші 10 броньованих добре відомих автомобілів “Хаммер”. Вони відомі і в українському війську, і українські десантники мають досвід управління “Хаммерами” уже багато років. Я особисто за кермом “Хаммера” побачив, що це є надзвичайно ефективна та надзвичайно потужна бойова машина, на яку сьогодні чекають в українських десантно-повітряних військах, в українських підрозділах спеціального призначення, в українському війську».

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Як сказав Порошенко, всі машини, які сьогодні отримала Україна, будуть передані в першу чергу підрозділам високомобільних десантних військ. «І одразу будуть направлені у зону, де виконують завдання при проведенні АТО на сході України», - сказав Порошенко.

За його словами, «дещо з того, що надійшло від Сполучених Штатів Америки, вже використовувалось на фронті у зоні антитерористичної операції. Зокрема, це сучасні захищені засоби зв’язку, радари контрбатарейної боротьби, які зробили ефективність нашої артилерії на порядок вище, прилади нічного бачення, роботизовані системи розмінування, медичне обладнання та інші види оборонної зброї, яку ми отримаємо від наших партнерів з усього світу».