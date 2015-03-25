Оборонний бюджет України у цьому році збільшено до 2,7% ВВП

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони, це на 18,5 млрд грн, або в 1,7 рази більше, ніж у 2014 році.

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За словами заступника директора департаменту фінансів Міноборони Костянтина Кифоренка, в цю суму входять заплановані державні гарантії на суму 4,4 млрд грн, які будуть надаватися Міноборони згідно з рішенням уряду.

Заступник директора департаменту фінансів повідомив, що із загальної суми оборонного бюджету близько 29,8 млрд грн (або понад 65 %) планується спрямувати на утримання Збройних сил.

Зокрема, на будівництво та придбання житла для військовослужбовців затверджені видатки відповідно до Комплексної програми забезпечення житлом військових, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей – це 1 млрд 140,5 млн грн.

Майже 14 млрд грн або 30,3% оборонного бюджету 2015 року планується спрямувати на розвиток озброєння та військової техніки. У 2014 році ця сума становила 3,9 млрд грн або 14,3%.

Окрім того, близько 2,1 млрд грн. або 4,6% оборонного бюджету призначається на підготовку Збройних сил. В бюджеті минулого року ця сума становила 1,1 млрд грн.

Також Костянтин Кіфоренко повідомив, що у 2014 році на рахунки Міноборони у якості благодійної допомоги надійшло 153,3 млн грн. Разом з чим, безпосередньо від громадян та благодійних організацій військові частини Збройних сил отримали та облікували допомоги на понад 426 млн грн.