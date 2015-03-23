Сьогодні бойовики вже чотири рази обстріляли позиції сил АТО у Широкиному

Як повідомляє штаб оборони Маріуполя у Facebook, на околицях Маріуполя тривають бойові сутички російсько-терористичних угруповань з українськими військовими. Ситуація залишається складною, але повністю контрольованою.

"За вчорашній день противник 15 разів обстрілював позиції сил АТО у н.п. Широкине. Вогонь вівся зі стрілецького озброєння, гранатометів, мінометів 82- і 120-міліметрових, а також їхніх протитанкових керованих ракет. Постраждалих серед українських військовослужбовців немає.

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«За вчорашній день були зафіксовані 2 БПЛА противника над н.п. Чермалик та Широкине», - наголошується в повідомленні.

Також сказано, що бійці полку спеціального призначення «Азов» під час вчорашнього бойового зіткнення знищили танк противника, який був виведений на бойову позицію і готувався відкрити вогонь.

"Сьогодні терористи здійснили вже 4 обстріли позицій сил АТО у селищі Широкине, застосовуючи стрілецьке озброєння, міномети 82- і 120-міліметрові», - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 22 березня, УНІАН повідомляв, що в зоні АТО бойовики 32 рази порушували режим тиші.