З вини бойовиків знеструмлена Станиця Луганська - Москаль

Як йдеться у повідомленні голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, сьогодні о 3.30 у Станиці Луганській та прилеглих селах зникла електрика, припинилася подача центральної води і тепла, не працює більшість торгових точок.

"Сама Станиця і частина району забезпечується електроенергією по резервній лінії, яка йде з так званої «ЛНР», куди, у свою чергу, подається з Росії. Як пояснили з окупованої території, причина знеструмлення - перевантаження, тому вони відімкнули лінію, що забезпечує світлом Станицю Луганську", - зазначив Москаль.

Станом на 11:00 електроенергія була відсутня, коли вона буде відновлена, наразі не відомо.

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У повідомленні прес-служби сказано, що за минулу добу на контрольованій Україною території області зафіксовано зниження бойової активності. Перестрілки зафіксовані лише у трьох точках: на околицях Кримського, Троїцького і в Старій Кіндращівці (мікрорайон Станиці Луганської).

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Ніхто з мирних жителів не постраждав, інформації про поранених військовослужбовців немає. В інших гарячих точках області було спокійно. У Кримському та Троїцькому сьогодні розподіляють гуманітарну допомогу - продуктові набори, засоби гігієни, ковдри і т.д.