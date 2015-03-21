З вини бойовиків знеструмлена Станиця Луганська - Москаль
Станиця Луганська та прилеглі населені пункти з вини бойовиків залишаються без електрики з 3.30 сьогоднішнього дня.
Як йдеться у повідомленні голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, сьогодні о 3.30 у Станиці Луганській та прилеглих селах зникла електрика, припинилася подача центральної води і тепла, не працює більшість торгових точок.
"Сама Станиця і частина району забезпечується електроенергією по резервній лінії, яка йде з так званої «ЛНР», куди, у свою чергу, подається з Росії. Як пояснили з окупованої території, причина знеструмлення - перевантаження, тому вони відімкнули лінію, що забезпечує світлом Станицю Луганську", - зазначив Москаль.
Станом на 11:00 електроенергія була відсутня, коли вона буде відновлена, наразі не відомо.
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У повідомленні прес-служби сказано, що за минулу добу на контрольованій Україною території області зафіксовано зниження бойової активності. Перестрілки зафіксовані лише у трьох точках: на околицях Кримського, Троїцького і в Старій Кіндращівці (мікрорайон Станиці Луганської).
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Ніхто з мирних жителів не постраждав, інформації про поранених військовослужбовців немає. В інших гарячих точках області було спокійно. У Кримському та Троїцькому сьогодні розподіляють гуманітарну допомогу - продуктові набори, засоби гігієни, ковдри і т.д.