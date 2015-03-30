Сім'ям загиблих на Донбасі солдатів РФ виплатили по 3 мільйони рублів за мовчання - російський опозиціонер

Про це пише в Facebook російський опозиціонер Ілля Яшин, який працює над зібраними Нємцовим матеріалами щодо війни Росії проти України.

За словами Яшина, незалежному розслідуванню масової загибелі російських солдатів в Україні перешкоджали не тільки влада РФ, але і сім'ї загиблих солдатів.

"На подив багатьох, протидіяли незалежному розслідуванню не тільки офіційна влада, а й сім'ї загиблих солдатів. За інформацією джерел Нємцова, це пояснюється тим, що родичі отримали в якості компенсації значні кошти - по 3 мільйони рублів. Одночасно вони давали підписки про нерозголошення під загрозою кримінального переслідування ", - пише російський опозиціонер.

За інформацією Яшина, відповідні виплати родичам загиблих російських солдатів перестали здійснювати після того, як перед відправкою на Донбас солдати РФ не "йшли у відпустку", як раніше, а "звільнялися зі служби".

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"Родичі почали висловлювати невдоволення і шукати юристів, які змогли б захистити їх права (завдяки цьому інформація і дійшла до Нємцова). При цьому виступати публічно вони боялися, так як перед відправкою солдатів на територію України з усіх них зібрали підписки про нерозголошення", - пише Яшин.

Разом з тим, за даними російського опозиціонера, гучна кримінальна справа проти Світлани Давидової за статтею "зрада батьківщині" мала на меті залякати тих родичів, які думали про контакти з журналістами.

"Принаймні, сім'ям загиблих солдатів нерідко приводили цю справу в приклад і погрожували кримінальним переслідуванням у випадку розголошення відомостей про обставини загибелі їхнього родича", - уточнив він.