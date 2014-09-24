Убитих на Донбасі солдатів РФ звільнюють заднім числом, а родичів лишають без соцдопомог - активіст
У Міноборони Росії звільняють заднім числом загиблих в Україні солдат, позбавляючи їхні сім'ї допомог і соцгарантій.
Про це повідомила російська активістка Олена Васильєва, що займається збором інформації про загиблих в неоголошеній війні.
Вона посилається на документи, отримані від військових, в яких загиблих в Україні 17 вересня військовослужбовців "звільняють" заднім числом - 4 вересня, передає Українська правда.
Читайте такожПєсков: чутки про поховання російських десантників потребують додаткової перевірки
Васильєва повідомила, що з міста Тоцький-4 під Оренбургом "на навчання під Ростов" була відправлена "зведена група 21 окремої мотострілкової бригади в/ч 12128".
Службовці цієї групи потрапили 17 вересня під обстріл біля українського міста Дебальцеве, в результаті якого загинуло "більше 20-ти осіб з числа військовослужбовців, і близько сорока поранені".
Васильєва розповіла, що сім'ям прапорщиків виплатили по 4 оклади, сім'ям сержантів - по два оклади, а сім'ям рядових - нічого.
При цьому виплати оформлені як одноразова допомога при звільненні, яке записують заднім числом - 4 вересня.
Активістка також опублікувала вже відомі імена загиблих:
гвардії молодший сержант Віктор Карпухін 1989 р.н., водій;
гвардії рядовий Микита Сурков 1987 р.н., водій;
гвардії старший сержант Глущенко Віталій 1985 р.н., водій;
ст. прапорщик Сергій Димов, старший машини;
ст. прапорщик Мильников Микола, старший машини;
прапорщик Олександр Нікулін, старший машини;
рядовий Гамов Владислав, танкіст;
рядовий Гамов Сергій, танкіст;
старший лейтенант Сорокін Євген, командир 2 танкового взводу 4 танкової роти;
Дмитро Абрамов, розвідник.