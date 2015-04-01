До 1 квітня бойовики різко збільшили число атак на позиції сил АТО - Тимчук

Як повідомляє на своїй сторінці в Facebook координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук, бойовики активно використовували ствольну артилерію і 120-міліметрові міномети, а також спробували атакувати українські підрозділи, у тому числі з використанням бронетехніки.

Різке нарощування бойової активності з боку російсько-терористичних військ фіксувалося на Луганському, Донецькому і Приморському напрямках.

Особливу активність терористів зафіксовано в районі Авдіївки. До полудня 31 березня група танків противника із заздалегідь підготовленої вогневої позиції обстріляла українські позиції (після обстрілу танки відійшли в глибину своїх розрахунків), потім бойовики двічі завдали вогневі удари з 122-міліметрової ствольної артилерії, яка мала бути відведена згідно з Мінськими домовленостями від лінії розмежування ( зокрема, працювала батарея гаубиць Д-30 з позицій у районі Ясинуватої).

Також формування російсько-терористичних військ двічі з 120-міліметрових мінометів завдавали вогневих ударів по позиціях українських військ у районі Опитного. Одночасно до українських позицій у районі селища Піски вийшла бронегруппа терористів (три БМП-2) і обстріляла українські позиції з 30-міліметрових автоматичних гармат.

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На Луганському напрямку, в районі Станиці Луганської, патрульна група одного з аеромобільних з'єднань українських військ під час переміщення уздовж лінії розмежування сторін була атакована двома групами «піхоти» терористів. У ході зіткнення противник застосував стрілецьке озброєння, гранатомети, великокаліберні кулемети. Зокрема, вогнева група бойовиків вийшла до маршруту просування українських десантників і заздалегідь зайняла вогневі позиції, а група прикриття, у свою чергу, зайняла відсічну позицію. Обидві групи діяли узгоджено і приховано (дана схема дій описана у зводі типових тактичних завдань, розроблених Генштабом ЗС РФ кілька років тому для загальновійськових з'єднань «нового типу»). В ході зіткнення, в результаті контратаки українських десантників, терористи були відкинуті за лінію розмежування сторін.

На Приморському напрямку бойовики використовували для обстрілу опорного пункту сил АТО в районі Піонерського 120-міліметрові міномети, в ході ведення вогню не раз вводячи корективи і використовуючи неодноразове перенесення вогню. Після цього відволікаючого удару, який є спробою скувати українські резерви на цій ділянці, противник двічі завдав ударів по Широкиному з 120-міліметрових мінометів і 122-міліметрової ствольної артилерії. Після артпідготовки в районі Широкиного почалося бойове зіткнення, в ході якого для атаки позицій українських військ бойовики використовували бронетехніку (діяли 3-4 танки і штурмова група «піхоти»).