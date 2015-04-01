Бойовики обстріляли з гаубиць позиції сил АТО біля Артемівська - ЗМІ

Про обстріли повідомили військовослужбовці 80 окремої аеромобільної бригади, передає "5 канал".

"У прес-центрі штабу АТО заявили, що не мають інформації про факт застосування там гаубиць", - сказано також в повідомленні.

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З одного боку від Артемівська окупована Горлівка, з іншого - підконтрольне бойовикам Дебальцеве.

Наймасованіші обстріли українські військові фіксують вночі.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики сконцентрували у Горлівці понад 50 танків.