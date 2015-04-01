За вчорашній вечір бойовики 13 разів обстріляли українських військових - прес-центр АТО
З 18.00 до опівночі 31 березня з боку терористів зафіксовано 13 випадків порушення режиму тиші.
Здебільшого ворог використовував стрілецьку зброю, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
Найбільша кількість обстрілів була на Артемівському напрямку. Тут ворог вів вогонь із кулемета по українських позиціях поблизу Ленінського, Майорська, Троїцького. Крім того, о 20.20 та о 20.47 селище Троїцьке бойовики обстріляли з 82-міліметрових мінометів.
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О 19.05 терористи застосували 120-міліметровий міномет по опорному пункту в районі Авдіївки.
Упродовж вчорашнього дня українські військові продовжували утримувати свої позиції вздовж лінії розмежування, протидіючи хаотичним збройним провокаціям ворога, наголошує прес-центр АТО.