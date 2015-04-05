Бойовики знову обстріляли Піски та Опитне - прес-центр АТО
У суботу, 4 квітня, з 18 години вечора до півночі ситуація у зоні АТО залишалася неспокійною, за цей час зафіксовано 14 випадків порушень бойовиками режиму припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці Facebook.
"Найбільша активність ворога фіксується поблизу Донецька. О 19.55 ворог обстріляв із мінометів позиції наших військ в районі селища Гранітне. О 20.35 – опорні пункти в районі населених пунктів Піски та Опитне", - йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, здебільшого в ході збройних провокацій терористи використовували стрілецьку зброю. Водночас, злочинці неодноразово відкривали мінометний вогонь, а також вогонь із бронетехніки.
Окрім того, за даними прес-центру, вздовж лінії розмежування на Донеччині ворог із стрілецької зброї і гранатометів обстріляв позиції військових поблизу Майорська, Мар’їнки, Опитного та Авдіївки.
Як повідомляв УНІАН, з 18 години до опівночі 3 квітня бойовики обстрілювали Авдіївку, Піски та Опитне.
4 квітня з 18 години вечора до півночі ситуація у зоні АТО залишалася неспокійною. За цей час зафіксовано 14 випадків по...Posted by Прес-центр АТО on 4 Апрель 2015 г.