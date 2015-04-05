Бойовики знову обстріляли Піски та Опитне - прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці Facebook.

"Найбільша активність ворога фіксується поблизу Донецька. О 19.55 ворог обстріляв із мінометів позиції наших військ в районі селища Гранітне. О 20.35 – опорні пункти в районі населених пунктів Піски та Опитне", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожБойовики обстріляли позиції АТО в Широкиному

Як зазначається, здебільшого в ході збройних провокацій терористи використовували стрілецьку зброю. Водночас, злочинці неодноразово відкривали мінометний вогонь, а також вогонь із бронетехніки.

Окрім того, за даними прес-центру, вздовж лінії розмежування на Донеччині ворог із стрілецької зброї і гранатометів обстріляв позиції військових поблизу Майорська, Мар’їнки, Опитного та Авдіївки.

Як повідомляв УНІАН, з 18 години до опівночі 3 квітня бойовики обстрілювали Авдіївку, Піски та Опитне.