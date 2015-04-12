У Великдень бойовики 35 разів порушили режим тиші - прес-центр АТО

Бойовики на Донбасі сьогодні 35 разів порушували режим тиші.

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Сьогодні з опівночі до 18.00 ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишалася напруженою. Попри велике православне свято, бандформування так званих «ДНР» і «ЛНР» не припиняли обстрілів наших позицій. Загалом за цей період злочинці 35 разів порушили режим тиші, у тому числі провели 11 мінометних обстрілів, здебільшого, калібром 120 мм», - сказано у повідомленні.

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Зазначається, що на Донеччині противник обстрілював позиції українських військ вздовж переднього краю оборони із мінометів, танків, ствольної артилерії, автоматичних гранатометів та кулеметів.

Крім того, з 09.15 до 09.25 поблизу Авдіївки відбулося бойове зіткнення. Українські військовослужбовці успішно відбили напад противника.

На Луганщині бандформування двічі обстріляли опорний пункт українських силовиків у районі селища Новотошківське.

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Також українські військовослужбовці тричі фіксували в зоні АТО розвідувальні прольоти ворожих безпілотників.

«Воїни АТО стійко утримували свої позиції. Незважаючи на напружену обстановку, українські військовослужбовці знайшли час для того, щоб взяти участь у традиційних заходах Великодня», - сказано у повідомленні.