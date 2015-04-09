Бойовики порушують режим тиші біля Донецького аеропорту та Широкиного, на Луганщині тихо - ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків на брифінгу в Києві.

«СММ ОБСЄ в Україні спостерігає за втіленням у життя Мінських домовленостей, проте за минулий тиждень моніторинг був обмежений діями учасників конфлікту. За останню добу СММ спостерігала кілька порушень припинення вогню у Донецькій області, особливо довкола Донецького аеропорту», - зазначив він.

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«Ми також спостерігаємо за ситуацією в районі Широкиного, де ми спостерігали спорадичні мінометні обстріли та обмін вогнем зі стрілецької зброї», - додав Боцюрків.

Також, за його словами, у Луганській області не було зафіксовано жодних порушень режиму припинення вогню.

Раніше в Адміністрації президента України заявили, що ОБСЄ підтримує введення миротворців на Донбас.