Паска в шоломі: як Великдень святкували українські військові (фоторепортаж)

19:06, 12 квітня 2015
Суспільство
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Фотокореспонденти УНІАН відвідали військовослужбовців під Житомиром, під Маріуполем, а також у Києві.

Фото УНІАН

Сьогодні православні та греко-католики всього світу відзначають Воскресіння Христове (Великдень). Не залишились осторонь свята й українські військовослужбовці.

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Фотокореспонденти УНІАН відвідали українських військовослужбовців у трьох різних місцях: на полігоні ВДВ у Житомирській області, в розташуванні бригади високоаеромобільних військ під Маріуполем і на території однієї з військових частин у Києві.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко привітав українців зі святом Великодня

"Згадаймо сьогодні усіх, хто загинув у цій Вітчизняній війні - і наших солдат, і мирних співвітчизників. Хай Господь їх в оселях праведних оселить і до праведних зачислить. Але особливої уваги від нас потребують живі: родини наших героїв і переселенці, наші захисники на фронті і демобілізовані. Допоможіть ближньому. Завітайте до них", - наголосив президент.

Також українців зі святом привітав і мер Києва, Віталій Кличко. Він підкреслив, що сьогодні всі ми радіємо перемозі світла над темрявою, добра над злом, життя над смертю.

Фото УНІАН

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