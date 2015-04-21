Бойовики вночі обстрілювали позиції військових з танків та мінометів – прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook.

«Незаконні збройні формування 8 разів обстрілювали позиції сил Антитерористичної операції із мінометів, у тому числі 5 разів – із мінометів калібром 120 міліметрів, що є грубим порушенням Мінських домовленостей. В ході збройних провокацій противник активізував застосування важкої броньованої техніки – танків і бойових машин піхоти», - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, на Донеччині інтенсивному артилерійському обстрілу був підданий опорний пункт військових біля населеного пункту Піски, по якому незаконні збройні формування тричі відкривали вогонь із 120-міліметрових мінометів.

Окрім того, за даними прес-центру, вогонь із бойової машини піхоти, автоматичних гранатометів і міномету калібром 120 міліметрів злочинці вели по позиціях сил АТО поблизу Авдіївки.

«4 рази бандформування так званої ДНР відкривали вогонь із танків, причому двічі – по нашому опорному пункту в районі населеного пункту Широкине. Також активно обстрілювалися із мінометів, танків, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї позиції українських військ неподалік населених пунктів Майорськ, Опитне, Ленінське, Водяне, Кірово», - наголосили у прес-центрі.

У той же час, згідно з повідомленням, на Луганщині біля села Жовте Слов'яносербського району злочинці із стрілецької зброї обстріляли наш опорний пункт. З 19.40 до 20.00 неподалік села Сизе Станично-Луганського району тривало бойове зіткнення із застосуваннями стрілецької зброї. Щільним вогнем у відповідь українські військовослужбовці змусили нападників відійти.

Обстрілів населених пунктів у зазначений період не відбулося.