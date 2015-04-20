"Азов" повідомив про обстріл Широкиного з танків і мінометів

Про це повідомляється на сторінці у Facebook батальйону "Азов".

"О 18:30 підключили танки. Полк "Азов" відбивається, використовуючи легкі міномети. У терористів є втрати, у нас - легко поранений солдат", - сказано в повідомленні батальйону.

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Також у батальйоні "Азов" повідомили про обстріл з танків.

Терористи відкрили вогонь з танків по позиціях полку "Азов" у Широкиному. Також терористи ведуть щільний вогонь з 120 мм мінометів по населених пунктах Широкине та Бердянськ. Posted by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка on 20 квітня 2015 р.

Раніше УНІАН повідомляв, що лідер бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко відкинув пропозиції про демілітаризацію Широкиному, назвавши їх "шизофренію".

15 квітня у прес-центрі АТО повідомили, що представники України, Російської Федерації та ОБСЄ обговорили пропозицію демілітаризації Широкиного, підготований заступником голови СММ ОБСЄ Олександром Хугом.

17 квітня у Міноборони повідомили, що під час тристоронньої робочої зустрічі заступника керівника СММ ОБСЄ Олександру Хугу були представлені основні положення пропозицій української частини СЦКК демілітаризації Широкиного.

"Українська сторона зазначила, що готова забезпечити демілітаризацію зони за умови дотримання повного припинення вогню протягом певного часу. Серед іншого, це дасть можливість розгорнути постійно діючий пункт спостереження" , - сказано в повідомленні.

У той самий день добровольчий полк "Азов", що займає позиції в Широкиному, виступив із заявою, де критикувалася ідея демілітаризації.