Бойовики з важкої артилерії обстріляли сили АТО в Пісках, Широкиному і Авдіївці

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

В ході збройних провокацій бойовики 7 разів застосовували міномети калібру 120 міліметрів, двічі – артилерію калібру 122 міліметри, що є порушеннями Мінських домовленостей. Вогню із важкої артилерії були піддані позиції сил АТО в районі населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски, Трьохізбенка та Широкино. Крім того, бойовики провели 8 обстрілів із 82-міліметрових мінометів.

«На Донеччині бандформування провели обстріл наших позицій неподалік Авдіївки із міномету калібру 120 міліметрів, а також із артилерії калібру 122 міліметри і танку. З 22.14 до 22.40 неподалік селища Піски відбулося бойове зіткнення. Особовий склад нашого опорного пункту щільним вогнем зі стрілецької зброї відкинув нападників», - йдеться у повідомленні прес-центру.

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На Луганщині найбільш інтенсивний вогонь в бік сил АТО бойовики вели в районі Трьохізбенки із застосуванням 120-міліметрових мінометів, автоматичних гранатометів і кулемета.

«Також у зазначений період у небі Донецької області наші підрозділи зафіксували прольоти 8 безпілотників противника», - повідомив прес-центр АТО.