У зоні АТО значно почастішали обстріли

З опівночі до 18 години незаконні збройні формування 50 разів порушували режим припинення вогню, повідомив прес-центр АТО у Facebook.

У Донецькій області неподалік селища Опитне противник 15 разів відкривав вогонь по позиціях сил АТО із артилерії калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 міліметрів, танку, автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Ці ж види зброї противник застосовував під час обстрілів позицій українських військових в районі населених пунктів Авдіївка, Гранітне, Чермалик, Артемове, Опитне, Луганське, Ленінське, Лозове та Мирне.

Також зранку бойовики обстріляли із 120-міліметрових мінометів населений пункт Гранітне.

У Луганській області бойовики тричі із автоматичних гранатометів та стрілецької зброї обстріляли опорний пункт неподалік Щастя.