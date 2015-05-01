Вночі бойовики обстріляли позиції сил АТО із забороненої зброї

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

Зокрема, бойовики провели обстріли позицій українських військ із мінометів калібру 120 міліметрів і артилерії калібру 122 міліметри, що є порушенням Мінських домовленостей.

На Донеччині вогню із артилерії калібру 122 міліметри зазнали позиції сил АТО поблизу Авдіївки. В цьому ж районі бойовики застосовували міномет калібру 120 міліметрів, крупнокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

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«Крім того, злочинці 5 разів обстріляли опорний пункт сил АТО неподалік Пісків – із 120 і 82-міліметрових мінометів, автоматичних гранатометів, снайперської та стрілецької зброї. Також мінометному обстрілу були піддані наші позиції поблизу населених пунктів Водяне і Новгородське», - йдеться у повідомленні прес-центру.

На Луганщині бойовики обстріляли із крупнокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів опорні пункти неподалік містечка Щастя і села Сизе. Також у зазначений період українські підрозділи зафіксували на Донеччині і Луганщині проліт двох безпілотників бойовиків.