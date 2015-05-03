Розвідка повідомляє про скупчення танків бойовиків у Донецьку поблизу шкіл та будинків (відео)

Про це йдеться у відео аеророзвідки, яке опубліковане на сторінці полку у Facebook.

За даними розвідки, одна з баз розміщення танків в Донецьку знаходиться в Будьонівському районі міста на вулиці Прокоф'єва, 10.

На виявленій техніці зафіксовано спеціальне маркування, яке, за інформацією полку, використовується "ворожою авіацією", а також БПЛА для розрізнення "свій-чужий".

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Так, неподалік дитячих навчальних закладів, зокрема ЗОШ №118 м. Донецьк, та житлових будинків, розвідники полку "Дніпро-1" зафіксували 18 танків, 1 БМП, 46 "Уралів" та 2 БТРи.

Як зазначається, отримані дані було передано до штабу АТО та Генштабу.

Нагадаємо, підписаним 12 лютого в Мінську комплексом заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі, передбачено "відведення всіх важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною щонайменше 50 км одна від одної для артилерійських систем калібру 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" і тактичних ракетних комплексів "Точка" ("Точка-У"):

- Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;

- Для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення по Минському меморандуму від 19 вересня 2014 р.