Бойовики за день більше 30 разів обстріляли сили АТО із забороненої зброї

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

"6 травня з опівночі до 18.00 годин ситуація в зоні проведення Антитерористичної операції залишалася напруженою. Незважаючи на Мінські домовленості, терористи продовжують вести вогонь по наших позиціях з заборонених видів озброєння. За цей період незаконні збройні формування 32 рази порушили режим тиші", - сказано в повідомленні.

У штабі зазначають, що на Маріупольському напрямку точкою зіткнення залишається населений пункт Широкине. Противник активно застосовує широкий спектр озброєнь, зокрема 152-мм гармати.

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На Донецькому напрямку незаконні збройні формування піддали мінометним обстрілам позиції сил АТО неподалік населеного пункту Гранітне та шахти «Дутовка». Обстрілів із крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї зазнали українські позиції в районі населених пунктів Піски та Авдіївка.

На Луганщині в районі міста Щастя ворог інтенсивно обстрілював українські позиції здебільшого із автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

"Під час чергового обстрілу наших позицій в районі Ленінського терористи влучили по населеному пункту, внаслідок чого було поранено чоловіка. Наші військовослужбовці надали першу медичну допомогу та відправили постраждалого до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.