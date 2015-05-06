Ситуація на Донбасі загострилася, бойовики інтенсивно використовують важку артилерію - штаб
З 18.00 до опівночі бойовики 42 рази порушили режим дотримання припинення вогню, при цьому ворог інтенсивно застосовував важку артилерію.
На Донеччині бандформування тричі обстрілювали позиції сил АТО із артилерії калібру 152 міліметри неподалік Авдіївки і двічі в районі Широкиного, повідомляє прес-центр АТО.
"По позиціях українських військових поблизу селища Широкине ворог також двічі застосовував артилерію калібру 122 міліметри. Із такого ж озброєння вони вели вогонь по опорних пунктах поблизу населених пунктів Опитне і Водяне", - йдеться у повідомленні.
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Обстрілам із 120-міліметрових мінометів були піддані позиції військ в районі населених пунктів Опитне, Сєверне, Гранітне, Широкине та Піски, а поблизу Кірово противник відкривав вогонь із танку, мінометів і стрілецької зброї.
На Луганщині бандформування найбільш інтенсивно обстрілювали в районі Станиці Луганської - із зенітної установки, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.