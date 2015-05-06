Ситуація на Донбасі загострилася, бойовики інтенсивно використовують важку артилерію - штаб

На Донеччині бандформування тричі обстрілювали позиції сил АТО із артилерії калібру 152 міліметри неподалік Авдіївки і двічі в районі Широкиного, повідомляє прес-центр АТО.

"По позиціях українських військових поблизу селища Широкине ворог також двічі застосовував артилерію калібру 122 міліметри. Із такого ж озброєння вони вели вогонь по опорних пунктах поблизу населених пунктів Опитне і Водяне", - йдеться у повідомленні.

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Обстрілам із 120-міліметрових мінометів були піддані позиції військ в районі населених пунктів Опитне, Сєверне, Гранітне, Широкине та Піски, а поблизу Кірово противник відкривав вогонь із танку, мінометів і стрілецької зброї.

На Луганщині бандформування найбільш інтенсивно обстрілювали в районі Станиці Луганської - із зенітної установки, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.