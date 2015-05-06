Бойовики обстрілюють околиці Дзержинська, поранено двох чоловіків

Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС України в Донецькій області.

"З учорашнього дня передмістя Дзержинська знаходяться під мінометним вогнем з боку Горлівки. Артобстріл не припиняється. Є пошкодження приватних будинків, осколкові поранення отримав працівник шахти" , - сказано в повідомленні.

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Також зазначається, що внаслідок обстрілу селища біля шахти «Південної» в місті Артемове вчора було пошкоджено декілька приватних домоволодінь.

"Сьогодні обстріл продовжився. Від ранку отримали пошкодження 3 будинки, вбито корову. Протягом дня вогонь не вщухав. На території шахти «Південної» поранений чоловік, 1965 року народження, шахтар. Потерпілого доставлено до лікарні, йому надається медична допомога", - зазначають у міліції.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (замах на вчинення умисного вбивства) Кримінального кодексу України.

На місцях обстрілів працюють співробітники Дзержинського міськвідділу міліції. Ведеться документування фактів пошкодження житлового фонду. Відомості про руйнування вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Раніше УНІАН повідомляв, що під час мінометного обстрілу Гранітного на Донеччині був поранений місцевий житель.