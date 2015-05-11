В АП назвали "найгарячіші" точки на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"Гарячою точкою став населений пункт Піски. Там зафіксовано 10 обстрілів українських позицій. Біля Маріуполя знову став епіцентром населений пункт Широкине. Там зафіксовано 17 інцидентів порушення режиму тиші з боку бойовиків", - повідомив Мотузяник.

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Водночас, за його словами, зменшилася активність бойовиків в районі Горлівки.

Також Мотузяник повідомив, що в Луганській області бойовики порушили перемир'я біля населених пунктів Щастя, Станиця Луганська, Кримське і Золоте.

У той же час, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході України серед загиблих українських військовослужбовців немає, п'ятеро осіб дістали поранення.