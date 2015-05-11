Бойовики вночі обстріляли шахту Бутовка, ТЕС міста Щастя і Широкино з мінометів

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«На Донецькому напрямку вони гатили з 120 мм мінометів по Пісках. А близько опівночі там відбувся бій з диверсійно-розвідувальною групою бандитів. Стріляли загарбники і по шахті Бутовка», - йдеться у повідомленні.

В районі Луганська бойовики обстрілювали українських військових у Щасті та Кримському, а також стріляли по ТЕС міста Щастя. Крім того, бойовики обстріляли з гранатометів Станицю Луганську.

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«Закінчилося і відносне затишшя на Артемівському напрямку. З мінометів, заборонених Мінськими домовленостями калібрів, стріляли по Ленінському та Майорському. Протитанкові керовані ракети та великокаліберні кулемети бандити застосували в районі Лозового. У багатостраждальному Широкиному знову було чути розриви від 120 мм мінометів», - повідомляє прес-центр АТО.

Звечора активізувались також безпілотники бойовиків. Їх було помічено над Широкиним, Маріуполем, Володарським, Орловським, Павлополем, Ломакіно, Піщевиком, населеним пунктом Мангуш.