Преміювати військових за знищену ворожу техніку почнуть з березня

Про це повідомив спікер Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов. "Степан Полторак підписав наказ про затвердження порядку та умов виплати винагород і механізму підтвердження виконання окремих завдань під час АТО", - сказав Владислав Селезньов.

Читайте такожПорошенко доручив преміювати військових за знищення танків бойовиків в районі Дебальцевого

Він пояснив, що за безпосередню участь в АТО військовослужбовцям виплачується винагорода в розмірі 100% місячного грошового забезпечення, але не менше 3 тис. грн на місяць. Винагорода також виплачується за час перебування на стаціонарному лікуванні після поранень, отриманих в ході АТО.

За успішне виконання бойового завдання також передбачено винагороду: "Результати виконання бойового завдання визначаються на підставі документа вищого органу військового управління про постановці бойового завдання, бойового наказу командира частини, журналу бойових дій і звітного документа військової частини про виконання бойової задачі, де вказується кожен військовослужбовець, який брав участь у виконанні завдання, а також наказу штабу АТО про оцінку результатів виконання завдання".

Владислав Селезньов роз'яснив, що нагрода розподіляється командиром між підпорядкованими підрозділами із зазначенням у наказі розміру винагороди кожній посадовій особі. А про виплату винагороди віддається відповілний наказ командира частини.

Також за безпосередню участь у бойових діях після видання бойового наказу військовослужбовцям виплачуватиметься додаткова винагорода в 1000 грн за кожну добу участі у таких операціях.

Владислав Селезньов пояснив, що означає безпосередня участь у бойових діях: "Це виконання бойових завдань в умовах безпосереднього зіткнення з противником, виконання завдань ракетними військами та артилерією з вогневого враження противника під час контрбатарейної боротьби. участь у веденні оперативної розвідки, здійснення полоьотів в район АТО та контррозвідувальне забезпечення військових формувань та правоохоронних органів в районі АТО в умовах безпосереднього зіткнення з противником".

Такж він розповів, що виплата винагороди здійснюється на підставі підтвердження штабу АТО, бойового наказу, журналу бойових дій, бойового донесення та наказу командира військової частини.

Додаткова винагрода виплачується підрозділу чи окремим особам за наявності 3-х і більше підтверджуючих документів: журналу бойових дій, підмумкового бойоаого донесення командиру підрозділу , що виконував завдання. а також даних фото/відео спостереження з координатами місця знищення техніки.

Стосовно ж захопленої техніки ворога складається акт оприбуткування трофейного майна.

Також Владислав Селезньов зазначив, що наказ міністра передбачає додаткові винагороди для родин військовослужбовців, що під час виконання бойового завдання потрапили у полон, зникли без вісти чи загинули.