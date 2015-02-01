Кабмін затвердив винагороди українським військовим за знищену техніку бойовиків

Відповідний документ підписав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, передає прес-служба уряду.

"Той, хто бере участь в антитерористичній операції, отримає вдвічі більшу грошову винагороду, ніж у тому випадку, якщо він знаходиться за межами території антитерористичної операції. За кожен день перебування в бою, тобто виконання бойового завдання, кожен військовослужбовець: солдат, генерал - додатково отримує 1000 гривень ", - повідомив він.

Окремо визначено грошову винагороду за успішне виконання завдання бойовими підрозділами і за знищення бойової техніки російських терористів. Розмір цих виплат прив’язаний до мінімальної заробітної платні: "Якщо бригада успішно виконала завдання, вона отримує додатково 365 тисяч гривень, полк – 243 тисячі гривень, батальйон – 121 тисячу гривень, рота – 60 тисяч гривень".

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Окрім того, повідомив він, за кожен знищений бойовий літак російських терористів виплачується 121 тисяча гривень, за систему залпового вогню - 60 тисяч гривень, тактично-ракетні комплекси – 54 тисячі гривень, за кожен танк – 48 тисяч гривень, об'єкт наземної артилерії та бойову машину піхоти – по 42 тисячі гривень, за кожен знищений переносний зенітно-ракетний комплекс - 30 тисяч гривень.

Постанова містить також "додатковий перелік військової техніки російських бойовиків, у випадку знищення якої будуть додатково преміюватися українські військовослужбовці, прикордонники, працівники Служби безпеки України, Управління державної охорони, Державної служби з надзвичайних ситуацій".

Яценюк також повідомив, що доручив Міністру юстиції України, «щоби вже завтра вранці цей наказ був застосований і вступив у дію».