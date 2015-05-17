Бійці "Айдару" затримали в зоні АТО двох російських військових - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, цю інформацію підтвердив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожУ полоні бойовиків зараз близько тисячі людей - волонтер

"Щодо затримання – дійсно, факт затримання був. Двоє російських військовослужбовців дійсно затримані, і з ними зараз працюють наші оперативники. Іншої інформації поки що немає", - повідомив Лисенко, відповідаючи на запитання про достовірність інформації про затримання бійцями "Айдару" двох співробітників російського Головного розвідувального управління.

Раніше про затримання двох російський військовослужбовців також повідомляли волонтери.