Бійці "Айдару" затримали в зоні АТО двох російських військових - Лисенко
13:58, 17 травня 2015Війна
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Бійці добровольчого батальйону територіальної оборони "Айдар" в зоні АТО затримали двох російських військовослужбовців.
Зараз із затриманими працюють наші оперативники / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, цю інформацію підтвердив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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"Щодо затримання – дійсно, факт затримання був. Двоє російських військовослужбовців дійсно затримані, і з ними зараз працюють наші оперативники. Іншої інформації поки що немає", - повідомив Лисенко, відповідаючи на запитання про достовірність інформації про затримання бійцями "Айдару" двох співробітників російського Головного розвідувального управління.
Раніше про затримання двох російський військовослужбовців також повідомляли волонтери.
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