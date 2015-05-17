Волонтери повідомляють про загибель 3 військових у зоні АТО

Про це на своїх сторінках в Facebook повідомляють волонтери Юрій Касьянов і Олександр Рудоманов.

"Вчора (16 травня - УНІАН). Луганське. 30 бригада, 1 бат. Відбувся бій, 2-200", - написав Рудоманов.

За даними Касьянова, також поранено 5 військових.

"Під Артемівськом зазнала втрат 30-я бригада – двоє загиблих, п'ятеро поранених. Сепары практично безкарно обстрілюють наші позиції з танків, криють артилерією, тренуються по нас пускати ПТКРси. Стріляють, стріляють, стріляють... А ми стоїмо за мир", - написав він.

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Ще один військовий, за словами волонтера, загинув у Щасті.

"Не встигли охолонути сліди бійців 80-ї бригади, раптово виведених з Щастя "на навчання", як противник вирішив перевірити нашу оборону. Зав'язався бій, загинув молодший сержант 92-ї окремої механізованої бригади, є поранені. Двоє нападників – військовослужбовці російської диверсійно-розвідувальної групи потрапили в полон. Такий перший кривавий підсумок чергової високопоставленої дурниці", - зазначив Касьянов.

Не встигли охолонути сліди бійців 80-ї бригади, раптово виведених з Щастя «на навчання», як противник вирішив перевірити на... Posted by Юрій Касьянов on 16 Травень 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 17 травня в зоні антитерористичної операції бойовики обстріляли більше 10 населених пунктів Донецької і Луганської областей.