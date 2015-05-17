У мережі з'явилося відео допиту російського спецназівця, взятого в полон на Донбасі

Народний депутат України Борис Філатов опублікував на своїй сторінці в Facebook відео допиту російського спецназівця, захопленого на Донбасі українськими військовими.

Сержант Олександр Александров (в/ч спецназу р. з Тольятті) розповів, що працював в районі міста Щастя. У його групі перебувало 14 осіб.

Ну що? Всі прочитали про російських спецназівців з Тольятті?А тепер відео.Суперэксклюзив переданий народним депу... Posted by Borys Filatov on 17 травня 2015 р.

Як раніше повідомляв УНІАН, захоплених напередодні бійцями батальйону "Айдар" росіян звуть Олександр Александров Євген Єрофеєв.

Раніше спікер АТО Андрій Лисенко підтвердив, що бійці батальйону "Айдар" взяли в полон двох російських військових.