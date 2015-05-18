У Держдумі не вірять, що українські бійці взяли в полон російських військових
04:18, 18 травня 2015Світ
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У Держдумі вважають за необхідне перевірити заяви Києва про те, що на сході України взяті в полон двоє російських військових.
У Держдумі не вірять, що українські бійці взяли в полон російських військових / цензор.немає
Про це заявив глава думського комітету з оборони Володимир Комоєдов, передає "Ехо Москви".
При цьому Комоєдов сказав, що не вірить в те, що люди, які потрапили в полон, мають відношення до російських військ.
У Міністерстві оборони Росії ніяких коментарів не дають.
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Як відомо, в Щасті затримали двох російських військовослужбовців, які були поранені в ході зіткнення з силами АТО.
Один з військових РФ розповів, що він - Олександр Олександров, сержант з третьої бригади спецназу в Тольятті (РФ), контрактник, служить з 12 грудня 2012 року.
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