У Держдумі не вірять, що українські бійці взяли в полон російських військових

Про це заявив глава думського комітету з оборони Володимир Комоєдов, передає "Ехо Москви".

При цьому Комоєдов сказав, що не вірить в те, що люди, які потрапили в полон, мають відношення до російських військ.

У Міністерстві оборони Росії ніяких коментарів не дають.

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Як відомо, в Щасті затримали двох російських військовослужбовців, які були поранені в ході зіткнення з силами АТО.

Один з військових РФ розповів, що він - Олександр Олександров, сержант з третьої бригади спецназу в Тольятті (РФ), контрактник, служить з 12 грудня 2012 року.