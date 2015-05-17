Бойовики з "ЛНР" вже оголосили спецназівців з Тольятті своїми "міліціонерами"

Інформаційний ресурс луганських сепаратистів виклав у мережу "документи" Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва, які були взяті в полон українськими військовими в суботу.

Сайт посилається на одного з ватажків так званої народної міліції "ЛНР" Сергія Козлова, передає LB.ua.

"Вчора близько 13:00, перейшовши лінію розмежування, річку Сіверський Донець, в районі на схід від населеного пункту Щастя диверсійно-розвідувальна група противника здійснила напад на спостережний пост окремого розвідувального батальйону Народної міліції. В ході бою, що зав'язався двоє наших військовослужбовців - Єрофєєв Євген Володимирович і Александров Олександр Анатолійович – були поранені і були взяті українськими диверсантами в полон. Допускаємо, що з метою подальших провокацій вони будуть піддані тортурам", - розповів він.

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Це повідомлення передрукував головний пропагандистський ресурс Росії "РИА Новости". Таким чином, Росія фактично відмовилася визнавати Єрофєєва і Александрова своїми військовими.

Нагадаємо, що Александров (Алекс) і Єрофєєв (Дельфін) перед затриманням вбили українського військового Вадима Пугачова і поранили співробітника СБУ.