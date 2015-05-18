Полонені російські спецназівці зможуть поспілкуватися з родичами та представниками ОБСЄ
Про це заявив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.
Українська сторона готова організувати спілкування представників ОБСЄ із затриманими під Щастям Луганської області двома російськими військовими.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, відповідаючи на запитання журналістів.
За його словами, українська сторона готова надати можливість родичам затриманих росіян поспілкуватися з ними. “У них буде можливість поспілкуватися з родичами, близькими - ми створимо ці можливі умови”, - сказав Лубківський.
Він зазначив, що про обмін затриманих зараз не йдеться.
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Лубківський назвав фейковими інформаційні блоки, які вкидає в інтернет російська сторона, про те, що начебто затримані насправді перебувають у себе вдома. “Нам створюють фейки, що ці люди начебто повернулися додому. Вони не повернулися, вони перебувають тут”, - сказав Лубківський.
Він наголосив, що затримані є громадянами Росії. “Я хотів би рішуче спростувати чутки щодо цих громадян, що вони громадяни України. Ми абсолютно впевнені і заявляємо про те, що мова йде про громадян Російської Федерації та військових РФ”, - сказав радник голови СБУ.
У свою чергу, начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко зауважив, що вилучені в затриманих речові докази будуть використані під час слідчих дій.
За словами Муженка, це і снайперська гвинтівка російського виробництва, і набої СП-5, СП-6, які не виробляються в Україні.
Також Муженко повідомив, що затримання під Щастям - не перший факт затримання російських громадян з початку проведення АТО на сході України.
“У ході боїв за Донецький аеропорт і Дебальцеве були випадки затримання російських військових, які видавали себе за «ополченців». Таких випадків було чимало, таких випадків були десятки”, - сказав Муженко, зауваживши, що, крім росіян, це були і громадяни деяких країн СНД.