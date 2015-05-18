Полонені російські спецназівці зможуть поспілкуватися з родичами та представниками ОБСЄ

Українська сторона готова організувати спілкування представників ОБСЄ із затриманими під Щастям Луганської області двома російськими військовими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, українська сторона готова надати можливість родичам затриманих росіян поспілкуватися з ними. “У них буде можливість поспілкуватися з родичами, близькими - ми створимо ці можливі умови”, - сказав Лубківський.

Він зазначив, що про обмін затриманих зараз не йдеться.

Читайте такожУ Тольятті пройшла акція протесту біля військової бази - вимагали виведення військ РФ з України

Лубківський назвав фейковими інформаційні блоки, які вкидає в інтернет російська сторона, про те, що начебто затримані насправді перебувають у себе вдома. “Нам створюють фейки, що ці люди начебто повернулися додому. Вони не повернулися, вони перебувають тут”, - сказав Лубківський.

Він наголосив, що затримані є громадянами Росії. “Я хотів би рішуче спростувати чутки щодо цих громадян, що вони громадяни України. Ми абсолютно впевнені і заявляємо про те, що мова йде про громадян Російської Федерації та військових РФ”, - сказав радник голови СБУ.

У свою чергу, начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко зауважив, що вилучені в затриманих речові докази будуть використані під час слідчих дій.

За словами Муженка, це і снайперська гвинтівка російського виробництва, і набої СП-5, СП-6, які не виробляються в Україні.

Також Муженко повідомив, що затримання під Щастям - не перший факт затримання російських громадян з початку проведення АТО на сході України.

“У ході боїв за Донецький аеропорт і Дебальцеве були випадки затримання російських військових, які видавали себе за «ополченців». Таких випадків було чимало, таких випадків були десятки”, - сказав Муженко, зауваживши, що, крім росіян, це були і громадяни деяких країн СНД.