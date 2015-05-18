Бійці АТО 1,5 кілометра несли на своїх плечах поранених російських спецназівців - Генштаб

Незважаючи на заяви російської влади про відсутність військових РФ на території України, сьогодні є беззаперечні докази їхньої присутності. Про це заявив начальник Генштабу України Віктор Муженко, коментуючи ситуацію із затриманими в Луганській області російськими спецназівцями, передає "Сегодня".

"Ми знаємо нумерацію військових частин, місця їх дислокації", – сказав він.

Муженко нагадав, що 16 травня біля мосту в районі н. п. Щастя були затримані двоє російських військовослужбовців. За словами начальника Генштабу, їх військовий підрозділ дислокується в м. Тольятті (РФ).

"Це капітан Євген Єрофєєв і сержант Олександр Александров. В ході бойового зіткнення вони отримали поранення", – зазначив він, додавши, що також були захоплені зразки бойової зброї росіян.

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Муженко показав журналістам відібрану у військових РФ снайперську гвинтівку 9 мм, яка пробиває бронежилет на відстані 200 м до 5 класу включно і працює безшумно. Маркування у цієї гвинтівки немає.

"Чути тільки роботу затвора, пострілу майже не чути", – сказав він.

"Ще один цікавий момент. Військовослужбовці РФ були поранені. Наші військові евакуювали їх практично на своїх плечах із зони ведення вогню приблизно на 1,5 км", – розповів Муженко.

Інші військовослужбовці РФ, за словами начальника Генштабу, в момент евакуації відкрили вогонь на ураження, знаючи, що там знаходяться їхні товариші по службі. Він підкреслив, що російські солдати намагалися знищити і українських військових, і своїх товаришів по службі.

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"На сьогоднішній день була здійснена евакуація після міста Краматорськ у місто Київ, де вони проходять лікування", – повідомив Муженко.

При цьому він зазначив, що не обійшлося без втрат з нашого боку. "В ході бойового зіткнення були поранені 3 українських військових, один з яких загинув", – розповів Муженко.

Нагадаємо, 16 травня у зоні бойових дій на сході України були затримані двоє російських офіцерів Головного розвідувального управління Міністерства оборони РФ.

За інформацією спікера Генштабу Збройних сил України Владислава Селезньова, російських спецпризначенців взяли в полону у м. Щастя, де ті намагалися захопити стратегічний міст.

Радник глави МВС Антон Геращенко виступив з пропозицією обміняти двох затриманих військовослужбовців РФ на Надію Савченко та інших українських полонених.