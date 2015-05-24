У Порошенка назвали свою версію вбивства Мозгового

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО полковник Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу в Києві.

"На окупованих територіях Луганщини триває міжусобна боротьба між бандитами. Вчора невстановлена диверсійна група влаштувала засідку на Олексія Мозгового, ватажка бандформування «Привид» ("Призрак" - УНІАН), яке входило до складу так званої "ЛНР", - сказав Мотузяник.

Як зазначив речник АП, "автомобіль бойовика підірвали вибуховим пристроєм, після чого розстріляли з кулеметів".

Читайте такожРосійська пропаганда опублікувала записи з місця вбивства бойовика МозговогоМотузяник зазначив, що, за попередньою інформацією, Мозговий загинув на місці. Разом з терористом було вбито щонайменше двох його охоронців та жінку, яка виконувала функції його прес-секретаря.

"Варто зазначити, що у ватажка бандформування "Привид" вже давно був конфлікт з керівництвом так званої "ЛНР", - сказав Мотузяник.

Він додав, що це не перший випадок, коли внаслідок переділу сфер впливу гинуть ватажки бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня терористична організація «Луганська народна республіка» заявила про вбивство ватажка бандитського формування "Привид" Мозгового.

Згодом на сторінці в Facebook Олександра Гладких, якого називають командиром партизанського загону "Тіні", що діє на окупованій території, з'явилися начебто подробиці вбивства, з яких російські ЗМІ зробили висновок, що за смерть бойовика відповідальні "Тіні".

Водночас радник Авакова Антон Геращенко заявив, що Мозгового ліквідував спецназ ГРУ, оскільки той не корився наказам з Москви.

Нагадаємо, 8 травня на сайті міськради контрольованого бандою Мозгового Алчевська з'явилося повідомлення про вихід зі складу "ЛНР".