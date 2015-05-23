Командира бойовиків Мозгового ліквідував спецназ ГРУ - радник Авакова

Одного з лідерів терористичної організації "ЛНР", командира батальйону «Привид», Олексія Мозгового і шістьох його охоронців під Алчевськом ліквідував спецназ ГРУ.

Про це в Facebook заявив радник глави МВС Антон Геращенко з посиланням на власні джерела, передає Українська правда.

"Зателефонували товариші з Луганської області, які моніторять радіоефір. Кажуть, що дві години тому в районі села Михайлівське, що під Алчевськом, спецназ ГРУ ліквідував відомого ватажка терористичної організації "ЛНР" Олексія Мозгового і шістьох його охоронців", - зазначив він.

"Причина - та ж що і в січні з іншим відомим лідером луганських бандформувань "Бетменом" - небажання підкорятися командам з Москви", - додав Геращенко.

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За його словами, Мозговий був відомий своїми контактами з Володимиром Жириновським, який один час був спонсором його банди.

Також він зазначив, що вперше банда Мозгового стала відома 13 травня 2014 року. Тоді її члени розстріляли авто підприємця з Антрациту, який намагався вирватися з окупованого бойовиками міста. "Тоді загинув сам підприємець, його дружина, а 10-річна дочка була поранена", - зазначив Геращенко.

Доля терориста...Зателефонували товариші з Луганської області, які моніторять радіоефір. Кажуть, що дві години наза... Posted by Anton Gerashchenko on 23 травня 2015 р.

Раніше повідомлялося, що бойовики з "ЛНР" заявили про вбивство ватажка бандитського формування "Привид" Олексія Мозгового. За попередніми даними, автомобіль, в якому перебував Мозговий, був підірваний за допомогою вибухового пристрою, а потім обстріляний з кулеметів.