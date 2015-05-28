Ситуація в зоні АТО загострюється - бойовики використовують зенітні установки і міномети

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО.

Водночас на Донецькому напрямку терористи з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали украхнські позиції в районі Гранітного, Новоселівки Другої, Верхньоторецького, шахти «Бутовка», Опитного, Водяного, Сєвєрного. По Мар’їнці працював снайпер.

На Луганському напрямку бойовики стріляли по Щастю, а на Маріупольському – з мінометів, гранатометів, зенітних установок та стрілецької зброї обстрілювали Широкине. Тут же працював і снайпер.

"Тихо було лише на Артемівському напрямку", - зауважили у прес-центрі АТО.

Крім того, повідомляється, що ворожі безпілотники було помічено за маршрутами Донецьк – Горлівка та Первомайськ – Попасна – Стаханов.

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"У той час, як загарбники обстрілюють мирні населені пункти, українські військові всіляко допомагають цивільному населенню", - зазначається у повідомленні. Так, сьогодні черговий гуманітарний вантаж вирушив до Мар’їнки, Селідового, Красногорівки,зхагалом 7 тонн продуктів від Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, серед яких крупи, борошно, макарони, цукор, тушонка, олія, дитяче харчування та інше. Також місцеві жителі отримали тенти для накриття пошкоджених обстрілами дахів житлових будинків.

У Селідовому гуманітарна допомога буде розподілена виключно серед переселенців. "І хоч вантаж розрахований всього на 3 тис. чоловік, вже незабаром групи цивільного військового співробітництва повезуть наступну гуманітарну допомогу", - зазначили у прес-центрі АТО.